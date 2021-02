Dispersi sul Monte Velino, recuperato anche l’ultimo corpo

AVEZZANO, 20 febbraio – Trovato anche l’ultimo corpo. I quattro marsicani dispersi sul Monte Velino, dal 24 gennaio scorso, potranno ora riposare in pace.

Le ricerche di Valeria Mella, Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta e Gianmarco Degni, tutti di Avezzano, erano iniziate il giorno stesso della loro scomparsa, quando uscirono per un’escursione in montagna e non fecero più ritorno a casa, finendo sotto diversi metri di neve, in una zona interessata da valanghe.

Purtroppo, a causa delle cattive condizioni del tempo e delle difficoltà nell’individuare la zona, è stato necessario attendere quasi un mese per riuscire a trovare le tracce dei dispersi e recuperare i loro corpi. Ieri erano stati recuperati i primi tre corpi e nella mattinata di oggi è stato recuperato il corpo dell’ultimo disperso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, da parte di istituzioni, associazioni e singoli cittadini. Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha manifestato la propria “affettuosa vicinanza ai familiari delle vittime e a tutta la comunità marsicana, scossa dalla perdita dei propri cari concittadini”. Nell’occasione il Prefetto ha rivolto anche il proprio personale ringraziamento “a tutte le componenti del soccorso presenti in questi giorni sul Monte Velino, per la professionalità, l’abnegazione e la perseveranza dimostrati, e a tutti coloro che hanno prestato accoglienza e conforto in loco ai partecipanti alle operazioni”.