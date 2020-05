Fase 2, Abruzzo: “Spazi Enel Partner aperti al pubblico e in sicurezza”

PESCARA, 14 maggio – Inizia la fase 2 anche per i 25 Spazi Enel Partner presenti in Abruzzo e pronti da oggi ad offrire un servizio non solo di qualità ma anche all’insegna della sicurezza per tutti i clienti e gli operatori. Per avviare la ripresa dell’operatività dei negozi, gli Spazi Enel presenti in Abruzzo, in linea con le disposizioni normative previste per la Fase 2, hanno provveduto a riorganizzare gli ambienti all’interno dei punti vendita, predisponendo tutte le misure cautelative per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza del pubblico e dei propri operatori.

Gli Spazi sono situati nei comuni dell’Aquila, in via Guglielmo Marconi 7/E; a Pescara, in via del Santuario 125/3 e via Nicola Fabrizi 71; a Teramo, in piazza Martiri Pennesi 7/8/9. Altri negozi aperti al pubblico sono presenti nei comuni di Magliano Dè Marsi, Tagliacozzo, Avezzano, Sulmona, Rocca di Mezzo, Castel di Sangro, Vasto, San Salvo, Lanciano, Atessa, Ortona, Spoltore, Alba Adriatica, Martinsicuro, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Chieti Scalo, Montesilvano e Silvi. Presso gli Spazi i clienti potranno richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito, e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas proposte da Enel Energia. Inoltre saranno a disposizione i nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

All’interno dei negozi, dove si potrà accedere solo se muniti di guanti e mascherina, gli ingressi saranno scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. All’interno dei negozi sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione.