Fase 2, movida blindata a Pescara: nuova scazzottata tra ragazze e due denunce

PESCARA, 24 maggio – Due persone denunciate e nove sanzionate. E’ il bilancio dei controlli svolti ieri sera dalle forze dell’ordine nelle principali piazze della movida pescarese, dove si è registrata anche una nuova rissa che ha visto coinvolte due ragazze. L’episodio si è verificato in piazza Muzii dove tra le due giovani sono volati schiaffi e tirate di capelli. A dividerle, in un centro totalmente presidiato, alcuni agenti in borghese che sono intervenuti immediatamente.

Nel corso dei controlli, in particolare, i poliziotti hanno rilevato una situazione abbastanza tranquilla a Pescara Vecchia, mentre molte più persone affollavano piazza Muzii, via Battisti e le zone limitrofe. Durante il servizio sono state identificate più di 70 persone, nove delle quali sanzionate perché andavano in giro senza mascherina nonostante l’elevata concentrazione di cittadini. Gli agenti hanno inoltre denunciato due persone per ubriachezza molesta mentre altre due sono state accompagnate nei locali della Questura per le procedure di identificazione e controllo.

Intorno a mezzanotte la notevole affluenza di persone in piazza Muzii ha richiesto l’attuazione di misure per consentire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare situazioni di pericoloso assembramento, con le forze dell’ordine che hanno circoscritto i punti di maggiore presenza di persone contingentando gli ingressi nella piazza. All’una i locali hanno dovuto chiudere i battenti, con qualche malcontento visto che diversi esercenti sono stati costretti a rimborsare chi aveva fatto lo scontrino prima dell’ora prevista per la chiusura ma era ancora il fila per la consumazione. I controlli proseguiranno anche nella giornata odierna.