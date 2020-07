Giulianova, chalet sanzionato per violazione norme anti-Covid. Sequestrati anche 50 chili di pesce

GIULIANOVA, 27 luglio – Un noto chalet di Giulianova è stato sanzionato nel corso di una più ampia operazione di controllo straordinario, compiuta da polizia, carabinieri, guardia di finanza e ufficio marittimo, in particolare al fine di accertare il rispetto delle norme anti-Covid.

Lo chalet, quotidiano ritrovo di moltissimi giovani, al termine del controllo è stato sanzionato per non avere rispettato e fatto rispettare le disposizioni previste in materia di assembramenti dall’ordinanza numero 74 del presidente della Regione Abruzzo. In particolare sono stati sorpresi numerosi i giovani senza mascherina, raggruppati in numero decisamente elevato. Inoltre sono stati sequestrati 50 chili di pesce per carenza di condizioni igieniche.

Effettuati anche controlli a campione sui giovani presenti, in seguito ai quali è stata rinvenuta una modica quantità di marijuana gettata in terra prima delle perquisizioni. Elevate poi diverse sanzioni per parcheggi abusivi di autovetture e motoveicoli che intralciavano il transito di pedoni. In corso di verifica, infine, il possesso delle prescritte autorizzazioni riguardanti i buttafuori.