Il presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Abruzzo nella Commissione consultiva del Governo sulle politiche giovanili

PESCARA, 14 aprile – Il presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Abruzzo, Matteo Pantalone, in occasione dell’Assemblea Generale che si è svolta qualche giorno fa a Roma, è stato eletto membro della Commissione Cultura del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), l’organo consultivo ufficiale del Governo in materia di politiche giovanili.

La notizia è stata accolta con entusiasmo e grande orgoglio dalla Federazione regionale. La Commissione Cultura del CNG rappresenta infatti uno dei tavoli strategici dedicati alla definizione delle politiche culturali rivolte ai giovani: si occupa di accesso alla cultura, creatività, patrimonio, innovazione e dialogo con istituzioni e realtà del settore. “Questa elezione – sottolineano i rappresentanti di Confartigianato Abruzzo – rappresenta una grande occasione per avviare un percorso strutturato di confronto e progettazione sulle politiche culturali giovanili a livello regionale, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze del territorio, rafforzare le connessioni tra cultura e impresa e creare nuove opportunità di partecipazione e crescita per i giovani abruzzesi”.

La candidatura di Pantalone è stata avallata dalla Presidenza nazionale della Confederazione artigiana e conferma la fiducia riposta nel percorso di crescita svolto, all’interno del sistema Confartigianato, con impegno, dedizione e passione per le cause dei giovani.

“La cultura è un valore che mi accompagna da sempre – dichiara Pantalone a margine dell’Assemblea – dalla formazione musicale in famiglia al diploma in clarinetto, fino alla specializzazione in fotografia di scena all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, ho sempre continuato a studiare e a puntare sulla formazione. Negli anni ho collaborato con molte realtà culturali regionali e nazionali, e questo percorso è diventato parte della mia identità personale e professionale. Questa elezione ha per me un significato profondo –conclude il neoeletto – conferma che nulla arriva per caso e che il bagaglio culturale costruito nel tempo può oggi essere messo al servizio dei giovani, della creatività e delle energie che costruiscono futuro.”