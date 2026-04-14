Stai leggendo
Il presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Abruzzo nella Commissione consultiva del Governo sulle politiche giovanili

Prec
Contenuti

Il presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Abruzzo nella Commissione consultiva del Governo sulle politiche giovanili

PESCARA, 14 aprile – Il presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Abruzzo, Matteo Pantalone, in occasione dell’Assemblea Generale che si è svolta qualche giorno fa a Roma, è stato eletto membro della Commissione Cultura del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), l’organo consultivo ufficiale del Governo in materia di politiche giovanili.

La notizia è stata accolta con entusiasmo e grande orgoglio dalla Federazione regionale. La Commissione Cultura del CNG rappresenta infatti uno dei tavoli strategici dedicati alla definizione delle politiche culturali rivolte ai giovani: si occupa di accesso alla cultura, creatività, patrimonio, innovazione e dialogo con istituzioni e realtà del settore. “Questa elezione – sottolineano i rappresentanti di Confartigianato Abruzzo – rappresenta una grande occasione per avviare un percorso strutturato di confronto e progettazione sulle politiche culturali giovanili a livello regionale, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze del territorio, rafforzare le connessioni tra cultura e impresa e creare nuove opportunità di partecipazione e crescita per i giovani abruzzesi”.

La candidatura di Pantalone è stata avallata dalla Presidenza nazionale della Confederazione artigiana e conferma la fiducia riposta nel percorso di crescita svolto, all’interno del sistema Confartigianato, con impegno, dedizione e passione per le cause dei giovani.

“La cultura è un valore che mi accompagna da sempre – dichiara Pantalone a margine dell’Assemblea – dalla formazione musicale in famiglia al diploma in clarinetto, fino alla specializzazione in fotografia di scena all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, ho sempre continuato a studiare e a puntare sulla formazione. Negli anni ho collaborato con molte realtà culturali regionali e nazionali, e questo percorso è diventato parte della mia identità personale e professionale. Questa elezione ha per me un significato profondo –conclude il neoeletto – conferma che nulla arriva per caso e che il bagaglio culturale costruito nel tempo può oggi essere messo al servizio dei giovani, della creatività e delle energie che costruiscono futuro.”

Mi sento...
Felice
0%
Orgoglioso
0%
Euforico
0%
Ok
0%
Triste
0%
Arrabbiato
0%