Il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo positivo al Covid-19, è ricoverato a Pescara

PESCARA, 18 settembre – Il segretario nazionale di Rifondazione comunista, il pescarese Maurizio Acerbo, 54 anni, è risultato positivo al coronavirus ed è ricoverato in ospedale. Secondo quanto si apprende, Acerbo è arrivato ieri al Covid Hospital del capoluogo adriatico con febbre alta, spossatezza e sintomi del Covid-19, ma non ci sarebbe un interessamento polmonare. Nei giorni scorsi il segretario si è spostato in diverse località italiane nell’ambito della campagna elettorale.

“Dall’ospedale di Pescara dove sono ricoverato ringrazio tutt* per i messaggi di affetto e amicizia.#covid19”, scrive su Facebook Acerbo.