Imprese in Abruzzo: solo il 15% degli imprenditori considera Internet fondamentale per il business aziendale

PESCARA, 17 febbraio – L’utilizzo di Internet in Abruzzo registra dei numeri estremamente elevati, con tantissime persone connesse sulla rete ogni giorno. Nonostante ciò, quando si sposta l’attenzione verso le imprese che operano sul territorio regionale, emerge un dato che dimostra che molti imprenditori ancora non comprendono la reale importanza di Internet.

Secondo un’indagine portata avanti da Confindustria e CRESA solo il 15% degli imprenditori considera Internet fondamentale per il proprio business aziendale. A questo numero si può aggiungere anche un altro 30% che assegna a Internet un’importanza bassa per la propria impresa. Inoltre, dalla ricerca emerge anche che esiste un 5% di società che non utilizza il web, operando solo a livello offline tradizionale.

Questi dati si scontrano con la tendenza di utilizzo di Internet da parte dei clienti. Nello specifico, l’Abruzzo si trova sopra la media italiana per l’uso di Internet, dimostrando che le società dovrebbero porre maggiore attenzione verso il mondo del web.

Quali sono i settori più in crescita sul web?

Risulta interessante anche parlare di quali sono i settori più in crescita in relazione al mondo del web. Internet è uno strumento aziendale potente che può essere usato per migliorare le proprie operazioni in diversi campi. Abbiamo identificati tre dei settori che registrano una crescita più elevata in relazione alla rete.

Marketing. Il settore del marketing e della pubblicità sfrutta le potenzialità di diffusione e raggiungimento di clienti offerte da Internet. Considerati i costi più bassi rispetto a canali tradizionali, non sorprende che questo settore stia registrando una crescita elevata. In grande aumento anche le richieste per società specializzate nell’ottimizzazione di siti come AWISEE, un’agenzia di link building. In generale, le imprese cercano di trovare i propri clienti sul web, adottando diverse strategie di marketing.

E-commerce. Il settore delle vendite si è spostato rapidamente sul web. Le persone preferiscono fare acquisti online, come dimostrato dai dati di utilizzo di alcuni colossi del commercio. Questo ha portato molte piccole e medie imprese a cercare di seguire la tendenza spostando la propria attività online. Nonostante ciò, è evidente che esistono ancora alcune realtà più piccole che fanno fatica a offrire i propri prodotti in modo competitivo sul web.

Servizi finanziari. Il settore dei servizi finanziari sta crescendo particolarmente sul web, considerato che le persone preferiscono eseguire la maggior parte delle operazioni finanziarie direttamente da casa tramite computer o smartphone senza recarsi in filiali o istituti bancari. È presente anche una certa attenzione verso i pagamenti digitali, cercando di spingere sempre di più l’utilizzo di queste soluzioni rispetto all’uso del contante.

Questi erano tre settori che stanno registrando dei numeri particolarmente elevati sul web, di gran lunga superiori rispetto ai dati registrati a livello offline tradizionale. Dato che le persone usano quotidianamente il web, Internet dovrebbe essere considerato un elemento indispensabile da parte di ogni società. Il fatto che in Abruzzo svariate società operano online, ma soltanto poche riconoscono un valore indispensabile dimostra che esiste ancora poca comprensione in relazione al web, anche se la tendenza sta cambiando. Sicuramente le società dovrebbero continuare a investire sul web, considerato che il mondo si sta spostando sempre di più in tale direzione.