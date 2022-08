Le nuove frontiere del marketing, tra social e bonus

PESCARA, 29 luglio – Investire nella comunicazione e nella visibilità è diventato ormai fondamentale per le aziende, per i brand e per le piccole e medie attività. Per farlo spesso servono competenze precise, articolate, ma per iniziare a muovere i primi passi nel marketing si può provare anche per tentativi. Partendo però da alcuni dati di fatto, come ad esempio i trend del momento.

Il marketing che passa per i social

Il primo è quello che fa riferimento ai social, da sempre vetrina privilegiata per tutti i brand e le aziende. Ma dimentichiamoci, stavolta, i nomi tradizionali di Facebook, Instagram e Twitter. La svolta per il futuro del marketing è infatti TikTok. Lo riporta un recente studio condotto da Hootsuite e We Are Social, che parlano di questa piattaforma come della numero 6 tra le app più utilizzate al mondo, grazie ai suoi 800 milioni di utenti. Sono soprattutto giovanissimi, quelli della Generazione Z, nata dopo il 1997, un target veramente interessante per le nuove campagne pubblicitarie.

Sono loro infatti la generazione che avrà maggiore potere d’acquisto nei prossimi anni e muovere i primi passi nella fidelizzazione di questo pubblico potrebbe essere un investimento davvero interessante. Come si legge su questo sito i vantaggi di TikTok sono quelli relativi alla possibilità di ottenere il massimo nelle campagne di sponsorizzazione, grazie al pulsante “shop now” inserito di recente nei video della piattaforma, una piccola innovazione che però consente di aumentare vertiginosamente il coinvolgimento della community.

Le strategie del gambling

Accanto al nuovo c’è però anche la tradizione. In questo campo a guidare la scena è il gambling. La strategia messa in campo dalle piattaforme di casinò online è un vero evergreen del marketing e della comunicazione in generale. Si tratta infatti delsistema basato sui bonus di benvenuto, una mossa tanto semplice quanto di grande efficacia, stando ai recenti numeri delle aziende di gambling, in Italia e in Europa.

Il procedimento infatti è lampante: gli utenti vengono attratti sulla propria piattaforma grazie ad agevolazioni, sconti, gratuità, semplificazioni. Saltato il primo step quindi, arrivati al nuovo cliente, questo viene convinto grazie alla qualità del prodotto offerto, che lo renderà fedele, appassionato, per non farlo più andare via. È questo uno dei segreti del marketing online. E per provare a vedere gli effetti bastano veramente pochi passaggi.