L’entroterra pescarese si racconta tra arte e solidarietà

PESCARA, 16 settembre – A come Arte, R come Relazioni, per riscoprire la bellezza di condividere esperienze, conoscenze ed emozioni, T come Territori, per tenere vive le tradizioni, S come Solidarietà: A.R.T.S., progetto vincitore del Bando 2021 Terzo Settore Regione Abruzzo è arrivato a conclusione e ha coinvolto i comuni di Rosciano, Brittoli, Catignano, Civitaquana, Carpineto della Nora e Montebello di Bertona, in provincia di Pescara, in un anno all’insegna della creatività e della sperimentazione.

I risultati saranno presentati dall’associazione ASC Arte Suoni Colori in una conferenza-evento a Catignano, nell’Auditorium comunale, sabato 17 settembre dalle 16.

Un’occasione per confrontarsi e commentare gli ottimi risultati del progetto, in termini di partecipazione e di ricadute socioculturali sull’entroterra abruzzese. I professionisti e i volontari che hanno animato i laboratori racconteranno la loro esperienza, accompagnati dalla proiezione di video che documentano i momenti salienti di un anno di attività e dalle performance artistiche dell’attore Marcello Sacerdote e del musicoterapeuta Rogerio Celestino.

A moderare l’incontro sarà Fiorella Paone, docente e pedagogista; accanto a lei la project manager Maria Rita Amato, l’antropologa e docente dell’Università ‘d’Annunzio’ Thea Rossi, entrambe da anni accanto alle iniziative di Arte Suoni Colori, e Stefania Silvidii, presidente volontaria dell’associazione e motore di tutto il progetto, che commenta: “Il successo del progetto A.R.T.S. è l’ennesima conferma del ruolo essenziale che l’Arte e la Cultura rivestono nella formazione psicologica e personale dei più piccoli, nella vita degli adulti e nello sviluppo della coesione nella società. Nonostante il periodo, istituzioni e abitanti di ogni età dei sei paesi che abbiamo coinvolto hanno accolto con gioia le nostre proposte: è proprio questo che ci spinge ogni anno a proseguire con entusiasmo nel nostro impegno, aggiungendo nuovi incontri laboratoriali su richiesta degli stessi partecipanti. Nel tempo con questi paesi si è creato un rapporto di fiducia basato sulla possibilità di ritrovarsi, tra partecipanti e volontari, all’insegna dell’Arte e della sperimentazione creativa”.