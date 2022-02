Lo Spread Betting e le similitudini con l’Online Gambling

PESCARA, 20 febbraio – Molte operazioni finanziarie sono complesse e difficili da capire per chi non ha solide basi di finanza. Per questo vengono presentate delle operazioni finanziarie chiamate CFD, che sono delle vere e proprie “scommesse” dello spread di alcuni titoli, proprio come il provider Novibet Italy, che offre molte possibilità con le sue roulette online.

Ma cosa sono nello specifico queste Spread Betting

In poche parole, lo spread Betting è una operazione finanziaria che consente di “scommettere” sul rialzo o il ribasso di una azione o titolo.

Spesso sono chiamati anche CFD ovvero i contratti per differenza. Viene aperto in un tempo prestabilito una possibilità al trader di puntare dei soldi su un’operazione finanziaria per un rialzo o ribasso di quest’ultima. In base alle vostre previsioni vi potete posizionare e allo scadere del tempo potete prendere lo spread e speculare sulla vostra posizione.

Questo tipo di investimenti è proposto a tutti i trader che non hanno delle ottime conoscenze dei mercati finanziari, ma vogliono comunque cimentarsi in queste piccole operazioni.

Dopo aver compreso il concetto di Spread Betting e dei CFD, vi sembrerà più chiaro il loro paragone con l’online Gambling. Infatti grazie a questa posizione, voi scommettete su un titolo o azione finanziaria. Certo, potete anche informarvi bene del prodotto finanziario che volete comprare, ma non sarà così semplice chiudere la vostra operazione in un tempo prestabilito. Per questo c’è sempre un fattore aleatorio che viene chiamato in causa, potete “vincere” o “perdere” la scommessa sulla posizione per una piccola variazione e quindi da qui la similitudine con il gambling.

Infatti il gambling ha più o meno la stessa dinamica, solamente più improntata con degli eventi probabilistici. Dall’altra parte, avendo ben chiare le probabilità di vincita, il gambling risulta essere molto più “analitico” da questo punto di vista. Ad esempio una rulette, la probabiltà di vincita del rosso o del nero è poco meno del 50% (per via dello zero verde che non è contemplato). Avere le probabilità conosciute a priori mette in vantaggio il soggetto, rispetto a un’operazione per differenza. Anche se gli andamenti possono essere controllati, risultano sempre imprevedibili. In un certo senso giocare in un casino risulta più sicuro e con una connessione di fondo pressoché simile.

Anche in altri giochi entra in ballo la probabilità come la roulette. Un’altro gioco simile al CFD è proprio il blackjack, che consiste in una scommessa nell’avere un numero di punteggio più alto del banco e minore uguale di 21 (nel CFD il trend pronosticato contro il provider chebanca il risultato). In poche parole il gambling online e lo Spread Betting sono molto simili, con dei meccanismi simili, ma non proprio uguali.

Avere ben chiara questa pratica può essere d’aiuto per chi vuole entrare in questa tipologia di speculazione. Infatti potete avere gli stessi risultati sia con un CFD che su un gioco online. Per questo molti degli utilizzatori di una tipologia di “Scommessa” utilizzano di conseguenza l’altra molto spesso.