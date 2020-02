Maltempo e vento in Abruzzo, problemi in aeroporto: un volo dirottato e uno cancellato

PESCARA, 5 febbraio – Problemi e disagi all’aeroporto di Pescara a causa del fortissimo vento e del maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo. Il volo Alitalia Milano Linate-Pescara, che sarebbe dovuto atterrare alle 16, è stato dirottato su Roma, mentre quello Pescara-Linate delle 16.35 è stato cancellato. Dalla capitale i passeggeri raggiungeranno il capoluogo adriatico in pullman. Per i viaggiatori che sarebbero dovuti partire da Pescara, la Saga, società di gestione dello scalo, ha attivato le procedure di riprotezione.

Il maltempo e, soprattutto, le violente raffiche di vento stanno creando problemi un po’ in tutta la regione. Numerosissimi, nelle quattro province, gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e pali caduti sulle strade o pericolanti, tetti danneggiati e tendoni divelti. Alcuni comuni stanno attivando il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza.

Come preannunciato, dopo la giornata di ieri, caratterizzata nella mattinata da caldo estivo, dalla sera le temperature sono scese bruscamente, portando una perturbazione che sta interessando tutta la regione. Neve e rovesci a bassa quota. Spolverate si sono registrate anche a Pescara.