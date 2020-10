Montesilvano, investita da un’auto e trascinata per 20 metri: donna finisce in ospedale

MONTESILVANO, 6 ottobre – Una 51enne di Spoltore è ricoverata in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata sul lungomare di Montesilvano, nei pressi dell’incrocio con via Adige.

La donna si spostava sulle strisce pedonali in direzione monti-mare, quando è stata travolta da una Toyota Aygo condotta da un 42enne del posto che viaggiava da Nord a Sud. Violentissimo l’impatto: la 51enne, finita sul parabrezza, è stata trascinata per una ventina di metri, prima di finire a terra.

Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata in ospedale. Ha riportato varie fratture ed è ricoverata in Ortopedia con una prognosi di 40 giorni. L’automobilista, risultato negativo all’alcoltest, è stato contravvenzionato; la patente gli è stata ritirata.

Dei rilievi si è occupata la Polizia municipale, agli ordini del comandante Nicolino Casale.