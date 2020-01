Mosciano, colpo al bancomat della Popolare di Bari

MOSCIANO SANT’ANGELO, 22 gennaio – E’ ancora in corso di quantificazione il bottino dell’assalto di questa notte al bancomat della Banca Popolare di Bari a Mosciano Sant’Angelo, in via .

Ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello e il rumore ha svegliato alcuni residenti che hanno allertato il 112. Sul posto sono così arrivati vigili del fuoco e Carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del colpo. L’esplosione ha causato danni anche all’interno della filiale.