Natale, Pescara Rugby consegna doni agli ospiti delle strutture di riabilitazione psichiatrica

PESCARA, 23 dicembre – Regali di Natale ai pazienti delle strutture di riabilitazione psichiatrica della Asl di Pescara, gestite dalla cooperativa La Rondine. Li hanno consegnati i ragazzi della società Pescara Rugby Asd, da sempre impegnata nel sociale, che anche in quest’anno particolare ha voluto promuovere un gesto di vicinanza e solidarietà.

“Quello del 2020 – dicono alla Pescara Rugby – non sarà un Natale facile, il virus non ci permette di essere vicini e spesso la distanza fisica diventa una barriera insormontabile soprattutto per i soggetti più deboli. Un pensiero a volte ci fa sentire meno soli, ecco perché abbiamo deciso di consegnare dei regali ai pazienti delle strutture di riabilitazione psichiatrica”.

“Ringrazio a nome mio, dell’équipe della struttura e della Cooperativa sociale La Rondine per questo gesto di solidarietà e di apertura della Pescara rugby Asd nei confronti di chi ha in genere poco risalto e attenzione mediatica, pur avendo grandi risorse e capacità di mostrare che il pregiudizio nei riguardi del disagio psichiatrico è solo un muro da abbattere – commenta la responsabile Luigia Dolce – Questo è l’obiettivo non solo dell’iniziativa di oggi, ma di tutto il nostro impegno lavorativo volto a promuovere un cambiamento nella direzione della vera inclusione e integrazione sociale”.