Ortona, morto uomo di 87 anni finito in una scarpata col trattore

ORTONA, 7 maggio – Un uomo di 87 è morto nella tarda mattinata di oggi ad Ortona, in località San Donato, dopo essere finito in una scarpata con il proprio trattore.

L’uomo, una persona del posto, stava sbrigando alcuni lavori e si trovava alla guida del mezzo agricolo, che per cause in corso di accertamento è precipitato per una ventina di metri. Sul posto, a causa della presenza di vegetazione, sono intervenuti per le ricerche dall’alto i Vigili del Fuoco con un elicottero, l’eliambulanza del 118 e i carabinieri di Ortona. L’uomo in un primo momento era cosciente, ma a quanto pare nella fase del trasbordo sul velivolo che avrebbe dovuto portarlo in ospedale ha perso conoscenza ed è deceduto.