Pescara, aggressione verbale a cronisti del Centro e del Messaggero: la solidarietà di sindacato e ordine

Venerdì 10 gennaio due cronisti di giudiziaria sono stati aggrediti verbalmente in tribunale da altrettanti avvocati di uno degli imputati nel procedimento sul disastro di Rigopiano. Una vicenda sulla quale sono intervenuti, con una nota, sindacato, ordine e comitati di redazione dei due quotidiani, che hanno duramente condannato l’accaduto.

Questo il testo del comunicato congiunto:

Il sindacato dei giornalisti abruzzesi, e l’ordine dei giornalisti d’Abruzzo, i comitati di redazione dei quotidiani Il Centro e Il Messaggero condannano l’ennesimo attacco alla libertà dell’informazione in un episodio avvenuto venerdì 10 gennaio, al tribunale di Pescara, quando due giornalisti di cronaca giudiziaria, dei quotidiani il Centro e Il Messaggero, sono stati aggrediti verbalmente da altrettanti avvocati di uno degli imputati nel procedimento sul disastro di Rigopiano, dopo avere educatamente tentato di ottenere informazioni e dunque di svolgere il proprio lavoro. I legali, con toni esagitati e con frasi lesive della dignità professionale dei colleghi, non si sono limitati a scegliere legittimamente di non rispondere, ma hanno duramente attaccato i cronisti per articoli scritti in precedenza. Nell’esprimere ampia e incondizionata solidarietà ai colleghi, Sga e Odg censurano con fermezza l’accaduto. L’ossequio alla libertà di stampa dovrebbe imporre a chiunque, a prescindere dagli interessi in ballo e dalle valutazioni di carattere personale, il necessario rispetto del ruolo di chi tenta, con onestà intellettuale, di informare i cittadini.