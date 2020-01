Scafa, rapina in banca: i malviventi fuggono con il bottino

SCAFA, 15 gennaio – Rapina in banca a Scafa. In azione, stamani, alla filiale della Banca popolare di Bari, due persone con il volto parzialmente coperto che, minacciando il personale, si sono fatte consegnre i soldi presenti in cassa. I malviventi sono poi fuggiti con il bottino, pari a circa 4.500 euro.

Non è escluso che ad attenderli all’esterno ci fosse un complice in automobile. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Popoli.