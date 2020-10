Pescara, al liceo ‘Marconi’ stop lezioni in una sola classe: si attende l’ultimo tampone

PESCARA, 2 ottobre – Tutti negativi i tamponi eseguiti su alcuni studenti del liceo statale ‘G. Marconi’ di Pescara, ad eccezione di una ragazza, per cui il test è stato programmato per martedì 6 ottobre. L’istituto aveva deciso, in via del tutto precauzionale, di sospendere le lezioni in due classi per due giorni, dopo che alcuni alunni avevano manifestato dei sintomi influenzali. Visti i risultati dei test, una delle due classi potrà riprendere regolarmente le attività, mentre per l’altra la sospensione è stata prorogata per consentire alla studentessa di essere sottoposta a tampone.

Il responsabile anticovid della scuola, Giovanni Dursi, nel fare il punto della situazione si sofferma sull’efficacia del protocollo adottato, finalizzato a “tutelare studenti e docenti”, ma esprime disappunto per i tempi di esecuzione dei test: “Ci aspettavamo tempi più rapidi, perché in questo momento ed in questo contesto la tempistica è tutto”.

Sono tanti i ragazzi che, complice il calo repentino delle temperature, stanno manifestando sintomi influenzali e malesseri di stagione. Ad oggi, fanno sapere però dalla Asl di Pescara, nonostante i numerosi tamponi eseguiti sugli studenti, non sono emerse positività tra gli alunni tornati a scuola lo scorso 24 settembre.