Pescara, incendio danneggia paninoteca mobile. A Spoltore fiamme in un negozio di frutta

PESCARA, 10 gennaio – Un incendio danneggia una paninoteca mobile. E’ accaduto nella notte, a Pescara, in via Aldo Moro, dove il mezzo era parcheggiato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore dei veicolo e la cabina. Il furgone appartiene ad un commerciante molto noto in città. Intervenuti anche gli agenti della squadra Volante della Questura: accertamenti sono in corso sulle cause.

Altro intervento dei Vigili del Fuoco è stato eseguito a Spoltore, in via Fonte: un incendio ha interessato un negozio di ortofrutta. A bruciare sono state delle cassette posizionate davanti all’attività. Le fiamme hanno danneggiato la vetrina, che è andata in frantumi. Anche in questo caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.