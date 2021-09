PESCARA, 19 settembre – Ci sono volute più di tre ore per spegnere l’incendio che ieri pomeriggio ha devastato un appartamento al quarto piano di un palazzo all’angolo tra via Cesare Battisti e via De Amicis.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 11 uomini e cinque mezzi. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.