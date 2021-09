Vasto incendio nella notte a Castellalto: brucia un’area di 30 ettari

CASTELLALTO, 20 settembre – Un vasto incendio di bosco e sterpaglie, di probabile origine dolosa, è divampato nella notte a Castellalto (Teramo), dove dalla mezzanotte i vigili del fuoco di Teramo sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

L’incendio ha interessato un’area di circa trenta ettari tra la frazione di Campogrande e l’abitato di Castellalto e si è reso necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco di Teramo, Nereto e L’Aquila, con tre autopompe, tre fuoristrada con moduli antincendio e tre autobotti inviate sul posto dalla sede centrale di Teramo. Alle operazioni, che vedono l’impegno anche di un Dos (direttore delle operazione di spegnimento) del comando di Teramo, a cui è affidato il coordinamento di un Canadair dei vigili del fuoco che è giunto alle prime luci del giorno e che sta effettuando i primi lanci nelle aree incendiate meno accessibili per le squadre a terra, sta collaborando anche una squadra di volontari Aib dell’Associazione Gran Sasso di Mosciano Sant’Angelo.

Durante la notte il fronte di fuoco si è pericolosamente avvicinato all’abitato di Castellalto, ma il massiccio schieramento di vigili del fuoco ha impedito che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni. Le operazioni di intervento sono tutt’ora in corso e saranno supportate anche dall’elicottero “Orso Bruno” messo a disposizione dalla Regione Abruzzo che sta per giungere sul posto. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali di Castellalto per lo svolgimento delle attività finalizzate all’accertamento di eventuali responsabilità.

Il sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco, a fini precauzionali, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna.