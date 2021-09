Ponti e viadotti, la Provincia di Teramo ottiene 15 milioni di euro per messa in sicurezza, monitoraggio e nuove opere

TERAMO, 20 settembre – Dopo aver speso, negli ultimi due anni, oltre 3 milioni di fondi sisma per intervenire su nove ponti la Provincia di Teramo ha ottenuto dal ministero delle Infrastrutture un finanziamento di 15 milioni di euro, a valere sulla programmazione triennale, per la messa in sicurezza, monitoraggio e nuove opere relativi sempre a ponti e viadotti.

“Entro la fine di settembre dovremo approvare il piano per la ripartizione dei fondi sulla base delle priorità emerse dalle indagini che abbiamo condotto in questi mesi – spiega il consigliere delegato Lanfranco Cardinale – si tratta di investimenti che hanno precisi vincoli di spesa e che quindi dovranno essere impegnati e appaltati rispettando un cronoprogramma molto stringente”.

La Provincia di Teramo conta oltre 100 infrastrutture complesse fra ponti e viadotti; molti di questi, nell’area pedemontana, sono ponti ad arco e in muratura del secolo scorso.

“Nel corso dell’anno a cura del servizio tecnico sono stati compiuti numerosi interventi di monitoraggio oltre ai lavori di consolidamento, l’attenzione su queste strutture strategiche è particolarmente avvertita anche se non sono rilevate situazioni particolarmente critiche – sottolinea il presidente Diego Di Bonaventura – con questi nuovi finanziamenti potremo dare risposte importanti come nel caso della frana di Cellino sulla provinciale 23 dove il dissesto è talmente grave che bisognerà costruire un ponte per raccordare la strada. Ringrazio l’ufficio tecnico per l’ottimo lavoro che sta svolgendo e che viene ripagato con il finanziamento delle opere”

La programmazione di questa tranche di nuovi fondi dovrà essere approvata, quindi entro il 30 settembre sulla base della documentazione tecnica che sta predisponendo il settore.

I ponti sui quali invece sono già stati realizzati o sono in corso i lavori (3 milioni di euro) o che vengono monitorati con i droni che trasmettono elaborazioni e dati (300 mila euro di spesa) sono quelli di Tossicia, di località Magone Isola del Gran Sasso, di Aprati, il ponte di Sesano e quello del Castellano a Valle Castellana, di Intermesoli, di Villa Passo, di Arsita, il ponte sul Fino lungo la provinciale 34, quello di Campli

Nelle prossime settimane è previsto, infine, l’avvio dell’intervento di 400 mila euro sul ponte di Castelli già finanziato con i fondi sisma dell’Anas.