Pescara, uomo a piedi sull’asse attrezzato: voleva verificare se un gatto morto era il suo

PESCARA, 28 dicembre – Ha perso ogni traccia del suo gatto, che da ieri si è allontanato da casa, gli segnalano la presenza di due mici morti sul raccordo autostradale Pescara – Chieti e lui, per verificare se si tratti del suo, decide di percorrere a piedi la tangenziale, mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti in transito. L’episodio è avvenuto stamani a Pescara, fortunatamente senza conseguenze. Protagonista un uomo del posto, che poi è stato fatto uscire dall’asse attrezzato in sicurezza dalla Polizia.

Il fatto è avvenuto all’altezza del cementificio. Alle forze dell’ordine sono arrivate numerose segnalazioni circa la presenza di un pedone sul raccordo e sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della Questura. I poliziotti lo hanno identificato ed hanno ricostruito l’accaduto, accertando la presenza, sul manto stradale, di due gattini morti.

L’uomo, che abita non distante dall’asse, era già riuscito a verificare autonomamente che non si trattava del suo gatto. A quel punto gli agenti si sono limitati a farlo uscire in sicurezza dall’asse.