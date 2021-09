Pineto, molestie sessuali sul treno Pescara-Teramo: denunciato un 42enne

TERAMO, 29 settembre – Un uomo di 42 è stato denunciato dalla polizia, con l’accusa di violenza sessuale, dopo avere molestato una ragazza sul treno regionale che da Pescara porta a Teramo.

L’uomo, di nazionalità serba, dopo aver avvicinato una giovane donna di Pescara le si è seduto accanto e le ha rivolto una serie “avances”, iniziando a palpeggiarla sulle cosce. Alle immediate reazioni della giovane, che si era alzata per sfuggirli, l’uomo non ha desistito dalle sue intenzioni e ha provato a seguirla all’interno del convoglio.

La ragazza, spaventata, ha chiesto aiuto a un dipendente delle Ferrovie, che subito ha allertato le forze dell’ordine, fornendo una dettagliata descrizione del molestatore. L’uomo, però, vistosi scoperto, è immediatamente sceso dal treno, facendo perdere le sue tracce. L’immediata attività di ricerca, tuttavia, ha consentito alle pattuglie del Commissariato di Atri e della Polfer di Giulianova di trovare il 42enne nei pressi di Pineto, dove è stato bloccato e denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.