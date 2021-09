Teramo, sassi sulle auto in transito: identificati 5 minori

TERAMO, 28 settembre – Hanno lanciato sassi sulle auto in transito, lungo il raccordo che collega la Statale 80, ovvero la Teramo-Mare, all’autostrada A24. Solo per un caso fortuito non si è registrata una tragedia. La polizia ha identificato i responsabili in cinque minorenni.

I fatti sono avvenuti il pomeriggio dell’altro ieri, quando alcuni automobilisti in transito hanno segnalato al 113 il lancio di sassi. In un caso è stato riferito che era stato danneggiato il parabrezza di una delle vetture.

Gli agenti sono dunque accorsi immediatamente sul posto, notando alcuni ragazzi giovanissimi che, dall’esterno della recinzione, lanciavano sassi sulla sede stradale. Alcune pietre sono cadute a pochissima distanza dalla volante che, solo per una caso fortuito, non è stata colpita.

I poliziotti hanno subito messo in sicurezza la carreggiata, liberandola dai numerosi sassi presenti e subito dopo si sono messi sulle tracce dei giovani, che nel frattempo erano fuggiti. Questi ultimi sono stati rintracciati in un parco nelle vicinanze. Si tratta di 5 ragazzi minori del posto, di cui quattro di età inferiore ai 14 anni: dopo le formalità di rito sono stati affidati ai genitori.

Sul caso indaga la Procura della Repubblica per i Minorenni di L’Aquila, alla quale è stata trasmessa un’informativa a carico dei 5 minori per tentato omicidio e violenza privata.