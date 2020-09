Riapertura scuole e trasporti in Abruzzo, la Tua presenta 19 nuovi autobus

PESCARA, 18 settembre – Alla vigilia della riapertura delle scuole, la Tua, azienda unica del trasporto abruzzese, presenta 19 nuovi autobus di ultima generazione che entrano a far parte della flotta aziendale, nell’ambito di una più ampia strategia di ammodernamento dei mezzi. Tra sanificazione, distanziamento e aumento delle corse, quello del trasporto è uno dei temi cruciali in vista della ripresa delle attività scolastiche: secondo le stime saranno circa 14mila gli studenti che ogni giorno useranno i mezzi pubblici.

I nuovi mezzi sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sede Tua, a Pescara. Presenti il presidente ed il direttore dell’azienda, Gianfranco Giuliante e Maximilian Di Pasquale, il governatore Marco Marsilio e il manager Iveco Giorgio Zino.

I bus – Crossway Low Entry Line E6 da 12,05 metri di lunghezza – sono prodotti dalla Iveco. Oltre a contribuire ad un rinnovamento generale del parco gomma, presentano caratteristiche tecnologiche di rilievo, quali la conformità alla direttiva Euro 6 step D e presentano una serie di tecnologie all’avanguardia. Saranno da subito destinati ai servizi gestiti dalle sedi Tua dislocate nelle quattro provincie della regione, sono dotati di emettitrici-validatrici di titoli di viaggio, di Pos per la bigliettazione con carte di credito, di un sistema conta-passeggeri alle porte, del sistema Tvcc di controllo retromarcia (telecamera esterna) e porta posteriore (telecamera interna) con monitor sul cruscotto del conducente e di un computer e rete telematica di bordo per l’interfacciamento in tempo reale con la centrale operativa, impianti di climatizzazione con regolazione automatica e separata tra zona passeggeri e posta guida, la cui portata consente il completo ricambio d’aria nell’abitacolo indicativamente ogni minuto.

I nuovi bus presentano, tra l’altro, l’impianto di spegnimento automatico degli incendi nel vano motore ad acqua nebulizzata e sistemi elettronici di sicurezza della frenata e della stabilità in marcia del veicolo.

“Nella ripartenza – ha detto Marsilio – è indispensabile poter contare su una flotta di autobus moderna e sicura che, ad esempio, attraverso il ricambio dell’aria, in un solo minuto consente di trasportare i passeggeri nelle condizioni di maggior sicurezza possibile. La consegna di questi mezzi, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, arriva al momento propizio per sperimentarne l’efficienza e la funzionalità nell’ottica del rinnovamento tecnologico del parco automezzi”.

“Inoltre – ha aggiunto – stiamo lavorando anche per compensare le eventuali carenze di corse nelle ore di punta e siamo pronti a venire incontro ad esigenze particolari con il noleggio di mezzi privati. L’auspicio è che il ministero delle Infrastrutture sappia farsi carico delle maggiori spese e delle minori entrate che gravano sulle aziende del trasporto pubblico locale, perché la paura del contagio porta molti a scegliere modalità alternative di trasporto. In più, il lavoro agile da casa contribuisce a diminuire le necessità di spostamento”.

“Presentare nuovi bus è sempre un momento importante per la vita aziendale – ha affermato Giuliante – Siamo particolarmente soddisfatti perché proprio quest’immissione in esercizio di nuovi 19 mezzi coincide sostanzialmente con un evento tanto atteso quanto delicato: la riapertura delle scuole. Tua ha avviato già da diversi mesi un’interlocuzione costruttiva con i dirigenti degli istituti scolastici. Con l’intera struttura operativa abbiamo cercato di interpretare al meglio le mutate esigenze. Scuola e trasporti sono sinergicamente integrati. Ci sono delle limitazioni oggettive che Tua, come ogni azienda di trasporti, subisce; si tratta di una serie di ulteriori complicazioni dettate dall’emergenza sanitaria in corso con le quali è necessario convivere”.

“Nonostante le rigidità imposte dal contesto – ha spiegato Giuliante – abbiamo cercato di creare le basi per assicurare un servizio scolastico che sia efficace e sicuro. I nuovi autobus si inquadrano in una logica di miglioramento continuo del servizio, in un’ottica sociale per garantire ai tantissimi studenti abruzzesi di viaggiare in sicurezza. In questo modo e con questi presupposti – ha concluso – vogliamo strutturarci affinché la flotta di Tua saprà essere al passo con i tempi e con le sfide che, di qui a breve, ci aspettano, a cominciare dal 24 settembre, giorno della riapertura delle scuole”.