San Valentino, perde il controllo della moto e si schianta: muore 53enne

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, 11 luglio – Un uomo di 53 anni, residente a Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a San Valentino in Abruzzo Citeriore, sulla strada che collega il paesino a Scafa.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era alla guida di una moto quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Sul posto è intervenuto il 118, anche con l’elicottero, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo.