Serie B: il calendario della ripresa per il campionato cadetto

PESCARA, 11 giugno – Si discute sulle fasce orarie per quanto riguarda il calendario e la ripresa del campionato di calcio di serie B. Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare in tempi celeri, visto che la ripartenza per il calcio di massima divisione ha avuto la precedenza in termini di federazione di gioco. La fonte autorevole della Gazzetta dello sport ha pubblicato un articolo riguardo questioni burocratiche che vanno discusse e risolte in tempi celeri. Conosciamo però quella che sarà la prima gara disputata: il recupero tra Ascoli e Cremonese e che di fatto renderà il primo turno spezzato, mentre dal secondo turno in poi il calendario dovrebbe procedere senza il cosiddetto spezzatino, dato che ogni turno verrà disputato nello stesso giorno, presumibilmente in due fasce orarie.

Torna anche il campionato di serie B in attesa del calendario ufficiale

Come abbiamo visto per quanto riguarda il campionato di massima divisione, in calendario ci sono ben 145 incontri da giocare a partire dal 22 giugno fino al prossimo 2 agosto, senza contare le gare in contemporanea del campionato inglese, tedesco e spagnolo. Atmosfera particolare visto che anche per la serie B ci sarà la possibilità di effettuare cinque sostituzioni invece delle canoniche tre, come previsto da regolamento. Il calcio si avvia quindi a un’ulteriore rivoluzione che ha già trovato contestazioni e punti di divergenza, come ad esempio nelle dichiarazioni di Casarin che interpellato sulla novità ha espresso perplessità parlando di gioco snaturato. Bisogna però dire che i ritmi di gioco sono diventati sempre più veloci e dinamici, sia per la massima divisione, così come per la B. Le cinque sostituzioni prevedono comunque che il gioco possa essere interrotto solo tre volte per squadra, escludendo la pausa tra il primo e il secondo tempo. Per gli sportivi assistere a una gara di campionato di serie A e di B, sarà comunque un evento molto atteso, visto che si torna a giocare dopo ben 103 giorni di sosta.

Il punto della situazione sulla classifica di serie B

Il campionato di serie B riparte quindi da dove si era interrotto, con la lotta ai vertici tra il Benevento che aveva staccato in modo perentorio quel gruppetto dove troviamo oltre al Crotone anche Frosinone e Pordenone, a cui per completezza è giusto aggiungere anche Spezia, Cittadella e Salernitana. Si riparte da alcune certezze quindi, per quanto riguarda il calcio giocato e sarà interessante vedere la tenuta atletica delle squadre, sia per quanto riguarda la sfida ai vertici, ma anche per quello che c’è da vedere in zona salvezza. Riparte anche il settore dei bookmaker con quote e pronostici di 888 scommesse serie b dedicate alle gare in calendario che verranno disputate durante le prossime settimane con un programma diverso rispetto al solito, dato che ogni turno verrà giocato in simultanea.

La lotta per retrocedere vede in effetti il Livorno sempre più staccato dal resto delle altre, con Cosenza, Trapani, Cremonese, Venezia e Ascoli che sono ancora lì, coinvolte nella lotta salvezza. Quest’anno il campionato di serie B aveva mostrato margini di miglioramento e di crescita, visto che non si era visto più quel nutrito gruppo di squadre raccolte in un fazzoletto di punti. Si tratta in effetti di una classifica molto lunga, dato che tra il Cosenza penultimo e il Chievo, ottavo ci sono bel 17 punti di distacco. Questo implica che il livello del campionato di serie B è notevolmente migliorato rispetto alle passate stagioni un po’ meno spettacolari del solito.