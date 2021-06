Spoltore, bimbo di 4 anni con il triciclo sulla strada statale: salvato dalla Polizia locale

SPOLTORE, 25 giugno – Si allontana da casa con il suo triciclo e viene notato sulla strada statale 16 bis da un automobilista che lancia subito l’allarme. Protagonista dell’episodio, avvenuto stamani nel centro di Spoltore, è un bambino di quattro anni, tratto in salvo dalla Polizia locale.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. Il bimbo, diffidente, fino a quel momento non si era fatto avvicinare da nessuno. All’arrivo della Polizia locale si è fatto prendere in braccio dal tenente Mauro Dioletta e dopo avergli detto il suo nome gli ha indicato la strada per la sua abitazione, distante qualche centinaio di metri.

E’ stato quindi riconsegnato ai nonni che fino a quel momento credevano che il nipote fosse nel giardino a giocare.