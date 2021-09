Teramo, comitato pro ospedale nuovo: salgono a 81 le adesioni dei medici

TERAMO, 29 settembre – Prosegue l’attività del comitato pro ospedale nuovo, che si è costituito ufficialmente sabato 18 settembre e promosso dagli stessi medici del Mazzini.

In appena dieci giorni, infatti, ai sette medici del nucleo promotore si sono aggiunte la adesioni di altri 81 colleghi e, vista l’alta condivisione delle motivazioni che muovono l’attività del comitato, da oggi le adesioni sono state aperte anche al personale non medico e quindi a tutti gli operatori sanitari. Ad annunciarlo è una nota nella quale il comitato ribadisce come l’obiettivo sia quello di migliorare l’offerta sanitaria ponendo, al centro di tutti i percorsi ospedalieri, il paziente in una nuova struttura altamente tecnologica e adeguata ai nuovi standard della medicina moderna. Una struttura che sia in grado anche di attrarre nuove professionalità.

“Noi operatori della sanità teramana riteniamo sia importante costruire un ospedale efficiente ed efficace – dichiara Danilo Lucantoni, direttore dell’unità operativa complessa di Neurochirurgia e membro del nucleo promotore del comitato – in cui gli acuti vengano tempestivamente trattati con il meglio della tecnologia, garantendo al contempo efficienza temporale, razionalizzazione degli spazi e umanizzazione. Attualmente l’ospedale vecchio non riesce ad assicurare tutto questo in maniera consona. Ovviamente questo contenitore dovrà avere un contenuto di professionalità al passo con i tempi, prevedendo anche l’evoluzione della tecnologia almeno nei prossimi 15 anni, per garantire il miglioramento della sicurezza del paziente stesso. Il nuovo ospedale rappresenta un cambiamento necessario, che porterà a Teramo e all’utenza che se ne serve, dei benefici sia economici ma anche in termini di salute”.