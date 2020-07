Teramo, la Asl presenta il progetto per riqualificare l’area di Casalena

TERAMO, 31 luglio – Un progetto per riqualificare l’intero complesso di proprietà della Asl a Contrada Casalena. E’ quello presentato questa mattina dal direttore generale dell’azienda sanitaria Maurizio Di Giosia insieme all’architetto Marco D’Annuntiis e alla presenza del sindaco Gianguido D’Alberto.

L’intervento prende forma nel programma integrato di intervento la cui redazione era stata affidata nel 2018 proprio a Marco D’Annuntiis, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare l’ambito in cui si colloca il complesso edilizio ex neuro-psichiatrico dove si trovano una serie di edifici mai utilizzati e che si presentano ancora allo stato grezzo, costituendo elementi di forte degrado dell’ambiente urbano e sociale.

Il programma proposto, che interessa una superficie complessiva di 23, 5 ettari, si articola in tre interventi: riqualificazione del complesso sanitario, attraverso la riorganizzazione degli edifici in buono stato, la demolizione degli edifici degradati e la riedificazione di parte delle volumetrie demolite, rafforzando la destinazione dell’area ad attività sanitaria; realizzazione di opere di riqualificazione urbana attraverso l’integrazione di spazi pubblici già esistenti, in modo da costituire un vero sistema di spazi pubblici che collegherà gli insediamenti di Casalena con le aree urbane di Colleatterrato e Colleatterrato alto, con la previsione di un “parco lineare” che integrerà funzionalmente le tre aree; realizzazione di un nuovo insediamento, di raccordo tra quelli esistenti, a destinazione mista residenziale – commerciale – direzionale.

Nella scelta dei materiali per la costruzione degli edifici, come illustrato dalla Asl, saranno privilegiati quelli caratterizzati da materie prime riutilizzabili e/o riciclabili. Inoltre saranno realizzati interventi volti a ridurre il consumo di energia tradizionale, verranno costruiti parcheggi pubblici e, per controllare i fattori climatici e l’inquinamento acustico e atmosferico, verranno piantati alberi ad alto fusto scelti attraverso un apposito studio botanico che armonizzerà l’intervento all’intero contesto ambientale.

Il programma integrato di intervento, così come definito, verrà proposto ufficialmente al Comune di Teramo che, nel valutarlo ed eventualmente recepirlo, provvederà anche alle necessarie variazioni al piano regolatore della città.

“Questo programma di riqualificazione urbana di un’area che da troppi anni è visibilmente degradata e che, di fatto, rappresenta un luogo chiuso e avulso dal contesto cittadino – ha dichiarato Maurizio Di Giosia – è una ulteriore forma di apertura che la Asl intende perseguire nei confronti delle altre Istituzioni e della cittadinanza, secondo uno spirito di rinnovata coesione e partecipazione sociale, di integrazione delle risorse e di sostenibilità dello sviluppo”.

LE SLIDE DEL PROGETTO