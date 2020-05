Teramo, spaccio di stupefacenti: un arresto e un divieto di dimora in provincia

TERAMO, 22 maggio – I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione a due misure cautelari per spaccio nei confronti di una coppia teramana. Ad essere raggiunti dai due distinti provvedimenti un 51enne finito ai domiciliari e la convivente di 52 anni, per la quale il gip ha disposto il divieto di dimora su tutto il territorio della provincia di Teramo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nel corso delle indagini i due conviventi erano diventati un punto di riferimento per lo spaccio locale, con la loro abitazione trasformata nella meta continua di assuntori di sostanze stupefacenti di vario tipo. Nel corso dell’attività investigativa i carabinieri hanno sequestrato diverse dosi di stupefacenti vendute ai clienti e ascoltato numerosi testimoni. In particolare alla coppia vengono contestati diversi episodi di spaccio di eroina, cocaina e hashish in un periodo compreso tra luglio e dicembre 2019.