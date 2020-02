Tragico incidente a San Martino sulla Marrucina, un morto e due feriti

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, 1 febbraio – Una 42enne di Orsogna è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la Statale 81, a San Martino sulla Marrucina. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, fra cui il marito della donna, mentre un bambino pure è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e i carabinieri per i rilievi. La strada è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata.