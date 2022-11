Una vita nei Vigili del Fuoco, i racconti di Enio Salle

PESCARA, 29 novembre – Ha partecipato alle operazioni di soccorso in tutti gli eventi calamitosi degli ultimi trent’anni, dal terremoto del 1997 nelle Marche e in Umbria a quelle del sisma di San Giuliano di Puglia nel 2002, dall’alluvione di Sarno del 1998 al terremoto dell’Aquila nel 2009 fino alla valanga di Rigopiano nel 2017, prestando servizio nel Nucleo elicotteri e poi coordinando il Saf, nucleo speleoalpinofluviale, fondamentale negli interventi in condizioni estreme.

Ora, dopo 31 anni dal suo ingresso nel corpo dei Vigili del Fuoco come autista del Comando provinciale di Pescara, Enio Salle, fresco di sessantesimo compleanno, va in pensione, tra l’incredulità di chi lo vede eterno ragazzino entusiasta del suo lavoro, sempre pronto ad aiutare il prossimo, con il sorriso sulle labbra e il sangue freddo che il ruolo richiede.

“Avevo conseguito la patente D, E durante il servizio militare in Marina a Taranto, al comando Sommergibili, quindi quando sono diventato Vigile del fuoco ho cominciato come autista di tutti i mezzi di soccorso, dall’autobotte all’autoscala – racconta – Mi sono occupato di formazione alle scuole centrali dei Vigili del Fuoco, poi nel polo didattico delle Marche e a Pescara dove sono diventato coordinatore provinciale Saf”.

E ancora grazie al titolo, conseguito a Lamezia Terme (Catanzaro), di direttore delle operazioni di spegnimento, si è occupato dei vasti incendi che negli ultimi anni hanno funestato l’Abruzzo, da Passolanciano a Campli a Castiglione Messer Marino.

Allenamento, concentrazione, istinto, sono tutti importanti per un vigile del fuoco.

“Non siamo supereroi. Nei momenti difficili abbiamo bisogno di pensare sempre che la nostra è una missione”. Quando una figura come quella di Enio, che va in pensione con il grado di capo reparto, lascia il suo gruppo di lavoro si perde una grande risorsa. “Non nascondo che ancora non mi rendo conto, ma spero di aver trasmesso la mia esperienza a tutti i giovani ai quali ho fatto formazione”.

Tra i ricordi ce n’è uno che rimane indelebile nella memoria di Enio.