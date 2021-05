Vaccini, a Pescara campagna aperta a tutte le fasce di età: al via le prenotazioni

PESCARA, 31 maggio – A Pescara i cittadini over 18, da domani, potranno prenotarsi per la vaccinazione contro il Covid-19. La relativa sezione sul sito web del Comune sarà disponibile dalle 10 circa. Di fatto il capoluogo adriatico anticipa le prenotazioni destinate a tutta la popolazione non ancora coperta dalla campagna vaccinale. Al momento sono disponibili mille dosi, che verranno somministrate tra giovedì e lunedì esclusivamente agli ultradiciottenni residenti nel capoluogo adriatico, ma l’intenzione, spiega l’assessore comunale alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, è quella di andare avanti anche nei giorni seguenti. L’iniziativa, promossa da Asl e Comune di Pescara, sarà gestita interamente sulla piattaforma comunale.