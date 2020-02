Asl Teramo: a febbraio busta paga pesante per medici, veterinari e dirigenti

TERAMO, 18 febbraio – Ci saranno circa 4000 in più nella busta paga di febbraio di quasi 700 tra medici, veterinari e dirigenti del ruolo sanitario della Asl di Teramo e questo grazie al pagamento degli arretrati del contratto nazionale di lavoro 2016-2018 e dell’aumento dettato dal nuovo contratto. Inoltre, sempre nel mese di febbraio, la Asl erogherà ai dipendenti i compensi per gli incarichi “pesati” secondo il nuovo regolamento che prevede la loro retribuzione tarata in base all’effettiva importanza della funzione per la struttura aziendale, pesatura condivisa con i direttori dei dipartimenti, direttori di unità operative complesse e responsabili di unità operative semplici dipartimentali.

Ad annunciarlo è il direttore generale Maurizio Di Giosia. “Sono contento di poter dare questa buona notizia, frutto di una contrattazione a livello nazionale che riconosce maggiori risorse a chi si occupa ogni giorno della nostra salute”, spiega Di Giosia, “dopo un vuoto contrattuale durato troppi anni, abbiamo ritenuto doveroso nei confronti dei tanti professionisti che prestano con impegno, dedizione e sacrificio la loro attività presso la Asl di Teramo, dare tempestiva attuazione dei nuovi istituti contrattuali di natura economica. Abbiamo dato dunque applicazione automatica e immediata di quanto previsto dal nuovo contratto nazionale, provvedendo alla erogazione in un’unica soluzione degli arretrati maturati a partire da gennaio 2016, anno di entrata in vigore del nuovo contratto dopo oltre 10 anni di attesa”.