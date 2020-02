Montesilvano, rapina con pistola al supermercato: uomo fugge con gli incassi

MONTESILVANO, 17 febbraio – Rapina con pistola al supermercato. In azione, a Montesilvano, al Todis di via Egitto, nel primo pomeriggio, un uomo con il volto coperto che, minacciando il personale, si è fatto consegnare gli incassi, per poi allontanarsi. Il malvivente è riuscito a fuggire con un bottino di circa 2.600 euro.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale Compagnia. Non è chiaro al momento se l’arma fosse un giocattolo o meno. Indagini e ricerche in corso.