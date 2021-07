Asl Teramo, presentati tre nuovi primari

TERAMO, 19 luglio – Questa mattina la direzione strategica della Asl di Teramo ha presentato tre nuovi direttori di unità operative complesse. Si tratta di Stefano Marinari (Malattie dell’apparato respiratorio), Antonio Sisto (Pediatria) e Gabriele Pagliariccio (Chirurgia Vascolare).

“Si tratta di tre specialisti che rappresentano dei tasselli basilari di un percorso di crescita della nostra Asl, che continuerà anche in futuro ad arricchirsi di competenze e professionalità – ha detto il direttore generale Maurizio Di Giosia – il nostro obiettivo è innalzare sempre più il livello di preparazione del nostro personale, in primis delle figure apicali, alzando di conseguenza il livello delle prestazioni offerte ai nostri pazienti. E questa fase di crescita presto farà registrare ulteriori, importanti sviluppi”.

Nel corso della conferenza stampa i tre nuovi primari hanno illustrato brevemente i progetti futuri.

“Abbiamo dei limiti, non possiamo offrire tutto a tutti al top: è quindi necessario, per ovviare, creare una rete – ha annunciato Sisto, riferendosi sia all’unità operativa complessiva di Pediatria del Mazzini che alle unità operative semplici dipartimentali di Atri e Sant’Omero – metteremo in campo tutte le strategie perché questo si verifichi, in modo da fornire risposte concrete alle necessità dell’utenza”.

“Stiamo vivendo un momento critico per la pandemia, e la Pneumologia ha contribuito in maniera importante alla sua gestione. Siamo ancora in guardia – ha affermato Marini – per il resto dell’attività, stiamo organizzando un’assistenza a tutto tondo, anche per ridurre la mobilità passiva, importante in tutta la regione. Punteremo molto sull’interventistica, aumenteremo tutte le prestazioni di endoscopia”. Marinari ha poi annunciato che sta predisponendo anche un percorso per le apnee del sonno, uno per il nodulo polmonare con l’istituzione di una postazione fissa e anche un percorso per la bronchite cronica.

“Ho trovato qui in ospedale a Teramo tanta attenzione per il malato da parte di un’ottima equipe – ha concluso Pagliariccio – il chirurgo vascolare deve fare rete con gli altri specialisti ospedalieri e sul territorio: ricucire un’arteria non guarisce una persona, lo si fa insieme agli altri specialisti. Per il futuro ho intenzione di puntare su tre linee d’azione: il trattamento dell’aneurisma dell’aorta addominale e toracica, quello della stenosi carotidea e quello delle arteriopatie periferiche”.

A margine della conferenza stampa sono stati diffusi alcuni dati sulle vaccinazioni.

Attualmente in provincia sono state somministrate 200.276 prime dosi, raggiungendo il 73% della popolazione target (cittadini fra i 12 e i 100 anni, pari a 273.453 unità) e 135.797 seconde, raggiungendo il 50% della popolazione target. Relativamente all’immunità di gregge, calcolata sulla popolazione residente e non su quella target, quindi su 301.814 unità, “la Asl di Teramo conta a fine agosto di raggiungere il 74% di cittadini con la prima dose di vaccino e il 67% con la seconda. Questo ci permetterà di avvicinarci in maniera significativa all’immunità di gregge”, ha osservato il direttore sanitario della Asl Maurizio Brucchi.

Per quanto riguarda le scuole, i ragazzi fra i 12 e i 19 anni raggiunti con la prima dose sono il 42% mentre l’86% del personale scolastico è stato vaccinato con entrambe le dosi. “Il 3,5% del personale scolastico non ha ricevuto nessuna dose e il 10% solo la prima – ha concluso Brucchi – si stiamo, dunque, concentrando per raggiungere i più giovani e il personale scolastico con iniziative che metteremo in campo nelle prossime settimane”.