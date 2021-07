Manoppello, incidente stradale tra camion lungo l’autostrada A25

MANOPPELLO, 19 luglio – Incidente stradale tra camion, nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A25, nel territorio del comune di Manoppello.

Intorno alle 16.30 un mezzo pesante, fermo sulla corsia di emergenza, è stato tamponato da un altro camion in transito, mentre si trovava al km 172 lungo l’autostrada. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con elicottero e ambulanze, per il traporto dei feriti, di cui ancora non si conoscono le condizioni. Sono accorsi anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alanno, che ha messo in sicurezza la zona e la polizia stradale per i rilievi.