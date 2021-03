Atri, autostrada invasa da conigli fuoriusciti dal rimorchio di un tir

ATRI, 16 marzo – Autostrada invasa da conigli, ieri sera, nel tratto di autostrada dell’A14 che fa parte del comune di Atri.

La scena, davvero fuori dal comune, si è prospettata agli agenti della Polizia Stradale inviati dal Centro Operativo di Pescara, ieri sera intorno alle 19.00. Il rimorchio di un autoarticolato, proveniente da Foggia e diretto a Cesena, trasportante circa 10.000 conigli, si è infatti sganciato dalla motrice e si è parzialmente rovesciato sulla carreggiata: la corsia dell’autostrada si è così riempita di bestiole che correvano in tutte le direzioni. Nel frattempo una vettura che sopraggiungeva ha tamponato il rimorchio sganciato ed uno degli occupanti si è ferito in modo non grave. Sul posto quattro pattuglie della Stradale per chiudere l’autostrada e disporre l’uscita obbligatoria a Pineto, dalle 19.40 e due veterinari della ASL a cui spetterà il compito di recuperare e ricoverare gli animali trasportati.