Montazzoli, un video-denuncia per chiedere all’Ue lo stop ai pesticidi e per salvare le api

MONTAZZOLI, 16 marzo – In occasione della “Settimana per le Alternative ai Pesticidi” organizzata dall’associazione ecologista francese Generations Futures, un gruppo di giovanissimi di Montazzoli ha pensato di sostenere l’iniziativa e di realizzare un originale video-denuncia collettivo per chiedere all’Unione Europea di vietare l’uso dei pesticidi in agricoltura nell’ambito dell’Iniziativa dei Cittadini Europei “Save bees and farmers” (Salviamo api e agricoltori) e per invitare altri utenti ad unirsi alla Campagna.