Coronavirus, 5 nuovi casi in Abruzzo. A Pescara 22enne in ospedale: si tracciano i contatti

PESCARA, 17 agosto – Cinque i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, cui si sommano i tre passeggeri del volo Malta-Pescara risultati positivi, ma in capo ad Asl di altre regioni. Il totale abruzzese sale così a 3.565. Basso, considerati i giorni festivi, il numero di tamponi eseguiti. Non si registrano vittime recenti: il bilancio è fermo a 472. Continua a salire il numero degli attualmente positivi, che sono 255. I guariti salgono a 2.838.

Dei cinque nuovi casi, due riguardano la provincia di Pescara. Si tratta di uno straniero e di una 22enne del posto: la ragazza, di ritorno dalle vacanze, è ora ricoverata in ospedale; è in corso il tracciamento dei contatti, che sarebbero centinaia. Altri tre casi sono nell’Aquilano: due persone di Introdacqua e una di Sulmona. Sono tutti casi emersi nell’ambito del cluster che si è creato nel capoluogo peligno a partire da una festa di compleanno.