Coronavirus Abruzzo, altri 502 nuovi positivi. Aumentano ancora i ricoveri

PESCARA, 21 febbraio – Altri 502 nuovi positivi (di età compresa tra 1e 96 anni) registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

Di questi 57 sono residenti nell’Aquilano, 136 nel Chietino, 227 del Pescarese, 78 nel Teramano, 5 fuori regione o con residenza in accertamento.

È quanto emerso dall’analisi di 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici.

Aumenta anche il numero dei deceduti: sono 10 i decessi delle ultime 24 ore.

Il numero dei guariti sale a 36548 (+52). Gli attualmente positivi sono 12924 (+441. Di questi 586 sono ricoverati in area medica (+19), 76 in terapia intensiva (+1), 12262 in isolamento domiciliare (+421).