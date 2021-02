Covid, in zona rossa niente più spostamenti per visite ai familiari

PESCARA, 22 febbraio – Proroga del divieto di spostamento tra regioni e nuova stretta per le zone rosse.

Le nuove misure sono contenute in un Decreto Legge che stabilisce che lo spostamento tra Regioni diverse sarà vietato fino al 27 marzo prossimo.

Fino a quello stesso giorno di marzo, non saranno consentiti, nelle zone rosse, “gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.