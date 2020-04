Coronavirus Abruzzo, l’Istituto Zooprofilattico sviluppa una app per il tracciamento dei contatti

TERAMO, 8 aprile – L’Istituto Zooprofilattico, rispondendo al bando “Scheda Tecnica Tracciamento Contagio” di Innova per l’Italia, ha presentato Epic (EPIdemic Control), una app per dispositivi mobili per il contact tracking, che pone massima attenzione alla protezione dei dati personali e alla semplicità di utilizzo.

Attraverso il sensore Bluetooth EPIC registra in maniera automatica e silente qualsiasi contatto ravvicinato con dispositivi dotati della stessa app nel range di alcuni metri. Un codice cifrato degli altri dispositivi e il periodo di contatto sono gli unici dati memorizzati nello smartphone, per 21 giorni e poi eliminati.

Epic mette inoltre a disposizione dell’Autorità sanitaria un’applicazione centralizzata per l’analisi dei dati che, in caso di positività confermata, consente di fornire all’utente un codice di sblocco per trasferire i dati dallo smartphone alle autorità stesse che potranno analizzare i contatti avuti dall’utente negli ultimi 21 giorni, senza informazioni personali riguardanti i possessori dei dispositivi coinvolti, e notificare a tutti (o una parte di essi selezionati in base all’analisi del rischio) un messaggio che gli utenti riceveranno sulla App per seguire le indicazioni suggerite.

Si tratta di una App completamente automatica che non richiede alcuna interazione da parte dell’utente, non necessita di interfacce avanzate e utilizza il moderno protocollo Bluetooth Low Energy che assicura un consumo energetico notevolmente ridotto.

L’ing. Luigi Possenti, pone l’accento sulle potenzialità di Epic e sulla massima tutela della privacy dei cittadini: