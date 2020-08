Coronavirus Abruzzo, nove nuovi casi. Non ci sono morti

PESCARA, 12 marzo – Nove nuovi casi: in Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3516 positivi al Covid 19: il totale aumenta di 4 unità, in quanto sono stati espunti 5 positivi comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altre Regioni.

Dei nuovi casi, cinque riguardano pazienti domiciliati o residenti in provincia dell’Aquila: quattro migranti ospiti di una struttura del capoluogo ed una persona di Pratola Peligna (L’Aquila), la cui positività è stata accertata nell’ambito del tracciamento dei contatti in relazione al cluster di Sulmona (L’Aquila). Tre casi riguardano la provincia di Chieti: uno a Casalincontrada, emerso dal tracciamento dei contatti di una persona già malata, e due nuovi casi a Miglianico e Francavilla al Mare. Un caso, infine, a Giulianova (Teramo).

Del totale degli attualmente positivi, 23 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 197 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2823 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2812 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 221 (+2 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 137776 test.

Del totale dei casi positivi, 288 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 879 in provincia di Chieti, 1640 in provincia di Pescara, 680 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 1 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Al netto dei riallineamenti sulle residenze, legati a casi già conteggiati nei giorni scorsi e sui quali erano in corso verifiche sulla provenienza, i 9 positivi di oggi sono residenti in provincia dell’Aquila (5), Chieti (3) e Teramo (1).