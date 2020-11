Coronavirus, Abruzzo verso il lockdown

PESCARA, 15 novembre – L’Abruzzo verso restrizioni da zona rossa: nelle prossime ore il governatore Marco Marsilio dovrebbe firmare un’ordinanza che prevede, tra l’altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo stop ai centri commerciali.

Le nuove misure sono state indicate dal comitato tecnico scientifico regionale che si è riunito nel pomeriggio per valutare la situazione alla luce degli alti dati degli ultimi giorni – dopo il record di ieri di 939 nuovi casi, oggi 470 contagi e 8 decessi – e della crescente pressione negli ospedali.

Le nuove restrizioni entreranno in vigore tra martedì e mercoledì e andranno avanti fino al 3 dicembre. Mentre è in corso un vertice di maggioranza, non è escluso che si vada verso un lockdown: si stanno ipotizzando infatti la chiusura delle attività commerciali e ulteriori limitazioni agli spostamenti dei cittadini.

Il governatore Marco Marsilio e gli assessori domani incontreranno le parti sociali, i sindacati, le categorie produttive e l’Anci per illustrare la situazione. Conclusa la fase di confronto nel corso della giornata verrà predisposta l’ordinanza , che sarà condivisa con il Governo. il Cts, si apprende, ha chiesto all’unanimità le nuove misure restrittive. Solo sul tema della scuola non c’è stata convergenza totale.