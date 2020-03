Coronavirus, il sindaco di Montefino ricoverato in ospedale ad Atri

MONTEFINO, 24 marzo – Peggiorate le condizioni del sindaco di Montefino, Ernesto Piccari, risultato positivo nei giorni scorsi al Covid-19: da ieri pomeriggio il primo cittadino è ricoverato all’ospedale di Atri, in terapia non intensiva. Montefino è uno dei comuni inseriti nella zona rossa abruzzese, insieme a Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Bisenti, Arsita ed Elice. Piccari, che fino a ieri era in isolamento a casa con sorveglianza sanitaria attiva, è medico di base nel suo paese e a Castiglione.

L’amministrazione e i consiglieri comunali di Montefino sono in quarantena, in attesa degli esiti del tampone. Otto i casi accertati di coronavirus nel paese, che conta meno di mille abitanti.

“La saturazione dell’ossigeno nel sangue si era abbassata ed è subentrato un principio di polmonite – spiega il vicesindaco Cristian Grossi – e, quindi, ieri pomeriggio è stato ricoverato all’ospedale di Atri. Non è in terapia intensiva. L’ho sentito questa mattina, si è informato sulla situazione in paese. Insomma, anche da lì continua a lavorare”.