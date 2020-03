Coronavirus in Abruzzo: confermata la positività dell’uomo ricoverato a Pescara

PESCARA, 1 marzo – E’ positivo al Covid 19 il secondo test , eseguito dall’istituto superiore di sanità, sull’uomo ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara. A comunicarlo, questa mattina, è stato il servizio prevenzione e tutela della Regione.

L’uomo, un 48enne di San Giovanni Teatino, era rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia e aveva quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa fino al trasferimento, in assoluta sicurezza e secondo i protocolli, all’ospedale di Pescara, dove è attualmente ricoverato nell’unità di bioisolamento del reparto di malattie infettive, costantemente monitorato dallo staff dell’unità operativa complessa diretta da Giustino Parruti.