Coronavirus, nuova ordinanza: a Pescara vietate attività motorie e passeggiate coi bimbi

PESCARA, 1 aprile – Divieto assoluto di tutte le attività motorie e sportive all’aperto sull’intero territorio comunale, se non in prossimità della propria abitazione e giustificate da motivi di salute adeguatamente certificati. Lo prevede, rispetto a quanto stabilito dalla circolare ministeriale, la nuova ordinanza firmata dal sindaco di Pescara con l’obiettivo di limitare gli effetti della pandemia. Vietate anche le passeggiate con i bambini, a meno che non vi sia un certificato medico.

“L’andamento attuale della curva del contagio e le gravi difficoltà che la Asl di Pescara sta affrontando per fronteggiare l’enorme numero di pazienti che affluiscono presso gli ospedali della provincia di Pescara, e in particolare nel nosocomio del capoluogo, non consentono infatti alcuna deroga di sorta di fronte all’evidenza di una fase emergenziale che non è ancora superata”, si legge in una nota del Comune.

Nel testo del provvedimento si ribadisce l’importanza di restare in casa, con le sole deroghe legate alla necessità di fare la spesa alimentare, di acquistare farmaci e per attività lavorative che non è possibile sospendere.

“Riguardo alla questione sollevata da numerosi genitori – dichiara il sindaco Carlo Masci – che si sono rivolti agli uffici comunali per chiarimenti sulla possibilità di portare i bambini fuori di casa nei pressi della propria residenza, la mia ordinanza non lo prevede se non vi sono ragioni comprovate da un certificato medico. E’ in effetti quanto lo stesso ministro dell’Interno ha specificato oggi, superando qualche dubbio di interpretazione sulla circolare di 24 ore fa”.